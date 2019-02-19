Александр Друзь после скандала собрался на заработки в Америку

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь собирается лететь в Америку. Участник интеллектуальной игры планирует презентовать там свою детскую книгу.

Об этом сообщила дочь обладателя «Хрустальной совы» Инна Друзь. Она рассказала, что презентация книги «Эня, Томас и другие» была запланирована задолго до разразившегося скандала с подкупом.

Кроме презентации, Друзь организует в Америке мастер-класс, посвященный воспитанию детей, пишет «Газета.ru». Вход на него составит 5 долларов с человека, а сама книга стоит 20 долларов.

В середине февраля главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке купить ответы к игре. В доказательство он представил запись телефонного разговора. Позже сам магистр признался, что именно он предложил сделку с вопросами в обмен на долю от выигрыша. Первый канал после скандала с подкупом отстранил обоих участников конфликта от программ.

* Фотография из социальных сетей