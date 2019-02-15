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Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?»

Александра Друзя отстранили от участия в «Что? Где? Когда?»

Первый канал принял решение отстранить от участия в передачах на неопределенный срок магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера.

Телеканал посчитал неэтичным поступок обеих сторон. Скандал с обвинениями в подкупе нанес репутационный вред передачам.

Итоги игры «Кто хочет стать миллионером?» с участием Александра Друзя и Виктора Сиднева будут аннулированы, выигрыш выплачивать не станут.

Гендиректор телекомпании «Игра-ТВ» и соавтор передачи «Что? Где? Когда?» Наталья Стеценко сообщила «Интерфаксу», что «ситуация скандальная и рикошетом затрагивает нашу передачу». Она рассказала, что Друзь играет с 1981 года и никогда не был замечен «ни в чем подобном».

Ранее редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке купить ответы на вопросы в обмен на долю в выигрыше.

* Фотография из социальных сетей

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Теги:
Места: Россия
События: скандалы
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