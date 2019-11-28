Алегрова побоялась мурманского холода и отменила концерт

Российская народная артистка Ирина Аллегрова отменила свой концерт в Мурманске из-за низких продаж билетов.

Как заявил концертный директор исполнительницы Хизри Байтазиев, мероприятие было сорвано из-за низкой температуры в Ледовом дворце Мурманска, который якобы не отапливается.

Однако губернатор Мурманской области Андрей Чибис о проблеме с Ледовым дворцом слышит впервые. «Там все концерты проходят. Недавно Хор Турецкого и Сопрано были, аншлаг. Никто не мерзнет. Разберемся», — сообщил глава региона.

По данным пресс-службы правительства области, во время проведения мероприятий температура в Ледовом дворце поднимается до 20 градусов, сообщает Газета.ру.

Ранее сообщалось, что украинская певица София Ротару вновь решила заработать в России.

Исполнительница посетит Москву, где пройдут съемки музыкальной премии «Песня года». Также Ротару выступит на фестивале «Легенды ретро FM» и примет участие в «Песне года», запись которой пройдет 7 декабря. Кроме того, певица думает о выступлениях на новогодних корпоративах в Москве. Гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов. Уже поступило несколько предложений

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