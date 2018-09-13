В акваторию Средиземного моря вошел американский эсминец
Система международного мониторинга передвижения морских судов зафиксировала 12 сентября вхождение в акваторию Средиземного моря американского эсминца «Балкли».
В данный момент эсминец держит курс на Восточное Средиземноморье, оснащённый крылатыми ракетами «Томагавк».
Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов считает, что эсминец прибыл в регион для нанесения удара по Сирии.
В апреле коалиция, возглавляемая Соединёнными Штатами, нанесла удар по Сирии в ответ на якобы применение химоружия против мирного населения.
Ракеты запускались, в том числе, с подлодки, крейсера и двух эсминцев, которые принадлежат ВМС США, передает «НСН» со ссылкой на Interfax.
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