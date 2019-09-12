Актуальность м/ф «Чиполлино» довела Минкульт до абсурда

Министерство культуры РФ решило переиначить мультипликационную версию классической сказки Джанни Родари «Чиполлино» по идейным соображениям.

По словам режиссёра, в новой версии не будет призывов к насильственному свержению конституционного строя и признаков неуважения к власти.

Таким поведением Минкульт лишний раз подчеркивает актуальность проблемы и ее персонажей. Итальянская сказка стала классикой советского кинематографа, а Чиполлино – почти народным героем и борцом за справедливость.

В Минкульте считают, что данная версия несет негативный характер и призывы к насилию. В связи с чем, было решено переснять сказку на новый лад, сообщает ИА «Панорама».

По новому сценарию, Чиполлино вместо того, чтобы развязывать партизанскую герилью, демократическим путём выигрывает муниципальные выборы, потом попадает в областную думу и становится губернатором. Проработав на этой должности 15 лет, Чиполлино попадает в правительство сеньора Помидора, ставшего к тому времени премьер-министром.

Как говорится, комментарии излишни.

- Молчаааать! – срывается на истерический фальцет принц Лимон.