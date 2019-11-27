Акционеры выдали Ozon 11 млрд рублей на развитие
Акционеры Ozon АФК «Система» и фонд Baring Vostok предоставили интернет-магазину 1 миллиард рублей в виде конвертируемого займа. Отметим, что в апреле этого года акционеры уже выдавали магазину займ в размере 10 миллиардов рублей.
По словам представителя АФК «Система» Сергея Копытова полученный миллиард Ozon потратит на поддержание темпов роста компании, развитие IT и логистической инфраструктуры, а также расширение ее ассортимента.
Директор по связям с общественностью Ozon Мария Заикина подтвердила эту информацию «Ведомостям», добавив, что в 2020 году интернет-магазин планирует открыть несколько складов в городах-миллионниках, расширить сеть сортировочных центров и увеличить количество собственных постаматов.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!