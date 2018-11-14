Акционеры «Мегафона» выбрали нового генерального директора

На внеочередном заседании «Мегафона» акционеры утвердили назначение Геворка Вермишяна на пост гендиректора компании. Контракт с ним заключен сроком на 3 года.

Ранее акционеры выдвинули кандидатуру Вермишяна в связи с уходом из «Мегафона» Сергея Солдатенкова. Он решил покинуть компанию раньше срока истечения контракта.

Вермишян станет работать в соответствии с принципами, заложенными в цифровой стратегии компании, говорится в сообщении компании.

«Я приложу все усилия к укреплению позиций «МегаФона» в качестве топ-игрока, топ-работодателя на рынке цифровых инноваций и лучшего партнёра по жизни для наших клиентов», - прокомментировал он назначение.

Ранее Вермишян работал в «Лукойле». С 2002 по 2007 годы он прошел путь от аналитика до замглавы корпоративных заимствований в управлении по работе с банками и финансовыми рынками. Затем он курировал корпоративные финансы в АФК «Система». С июля 2011 года Вермишян являлся финансовым директором «Мегафона». С 30 ноября 2017 года его назначили исполнительным директором компании.