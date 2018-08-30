Акции сотового оператора «Мегафон» резко обрушились на бирже

Акции российского сотового оператора «Мегафон» подешевели с начала торгов на Московской бирже почти на 16%.

Сейчас стоимость одной ценной бумаги составляет 568 рублей.

Причиной резкого падения стоимости акций могла стать продажа активов компании двумя ее топ-менеджерами – генерального директора Сергея Солдатенкова и исполнительного директора Геворка Вермишяна.

Ранее гендиректор «МегаФона» сообщил о поиске преемника для компании, передает «Экономика сегодня».