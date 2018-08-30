Акции сотового оператора «Мегафон» резко обрушились на бирже
Акции российского сотового оператора «Мегафон» подешевели с начала торгов на Московской бирже почти на 16%.
Сейчас стоимость одной ценной бумаги составляет 568 рублей.
Причиной резкого падения стоимости акций могла стать продажа активов компании двумя ее топ-менеджерами – генерального директора Сергея Солдатенкова и исполнительного директора Геворка Вермишяна.
Ранее гендиректор «МегаФона» сообщил о поиске преемника для компании, передает «Экономика сегодня».
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