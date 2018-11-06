Акции «Роснефти» подорожали на 5% на фоне отчетности компании

После публикации финансового отчета за третий квартал 2018 года акции «Роснефти» подорожали на 5,4%. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Сейчас максимальная цена за одну акцию составляет 484,35 рублей. В отчете компании говорится, что «Роснефть» увеличила добычу с мая на 200 тысяч баррелей в сутки. На 2,6% выросла добыча жидких углеводородов.

С начала года на 13% увеличилось число введенных в эксплуатацию новых месторождений. Вместе с тем компания сообщила об обесценивании нематериальных активов в размере 133 млрд рублей. Причинами этого стали заморозка цен на топливо и неопределенность механизма субсидии.

В начале октября акции компании достигли исторического максимума, пишет РБК. Цена одной бумаги составляла 502,4 рублей.