Акции крупнейших российских компаний неожиданно рухнули
Бизнесмены разнесли идею помощника президента Андрея Белоусова изъять у олигархов «лишние» 500 миллиардов рублей.
В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что изъятие «сверхдоходов» обернется дефолтом.
Бизнесмены заявили, что компании столкнутся с кризисом кредитоспособности и платежеспособности, говорится на официальном сайте союза. А взносы, которые предполагается изъять, олигархи назвали «необоснованными».
Акции крупнейших российских компаний рухнули после предложения Андрея Белоусова.
Бизнес, стремительно теряющий деньги, пожаловался Владимиру Путину, отмечает «URA».
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