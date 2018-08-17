Акции крупнейших российских компаний неожиданно рухнули

Бизнесмены разнесли идею помощника президента Андрея Белоусова изъять у олигархов «лишние» 500 миллиардов рублей.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что изъятие «сверхдоходов» обернется дефолтом.

Бизнесмены заявили, что компании столкнутся с кризисом кредитоспособности и платежеспособности, говорится на официальном сайте союза. А взносы, которые предполагается изъять, олигархи назвали «необоснованными».

Акции крупнейших российских компаний рухнули после предложения Андрея Белоусова.

Бизнес, стремительно теряющий деньги, пожаловался Владимиру Путину, отмечает «URA».

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