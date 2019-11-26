Актриса Голубкина пожаловалась на воду в Саратове

Коммунальщики Саратова готовы проверить качество воды после того, как на это пожаловалась актриса Мария Голубкина.

Она обратила внимание на ржавчину из крана в одной из гостиниц города, опубликовав в Instagram видео, на котором видно, как льется вода коричневого цвета.

«Вот это вот, это я открыла кран. Это Саратов. Это гостиница. Это что такое вообще? Вот это что?» — возмутилась Голубкина.

Актриса во время гастролей остановилась в отеле на Набережной Космонавтов. По словам коммунальщиков, проблема с водоснабжением может иметь внутренний характер, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, ученые из Национального университета Сингапура разработали систему для оценки состояния воды, которая представляет собой роботизированных лебедей. Они в автономном режиме измеряют кислотность жидкости, содержание в ней кислорода и хлорофилла, а также определяют уровень мутности.

Тестирование системы началось еще в 2014 году, однако лишь сейчас принято решение запустить лебедей в пяти водоемах страны. Каждый лебедь может работать на одном заряде несколько часов. Ученые отмечают, что роболебеди выполнены из прочных материалов и выдерживают столкновения с каяком или небольшой лодкой, передает портал «Популярная механика».

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