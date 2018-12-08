Актриса Алиса Фрейндлих отмечает 84-летие

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РФ Алиса Фрейндлих отмечает свой 84-й день рождения.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину.

После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала «Советский экран».

Среди известных киноролей актрисы также героини из фильмов «Полосатый рейс» (1961), «Соломенная шляпка» (1974), «Старомодная комедия» (1979), «Сталкер» (1979), «Жестокий романс» (1984), «Подмосковные вечера» (1994), «На Верхней Масловке» (2005), «Линия Марты» (2014) и другие.

Президент России Владимир Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения телеграммой.

«Вас по праву считают актрисой редкого таланта и обаяния, искренним, душевно щедрым человеком. Многие годы вы подвижнически служите искусству, радуете публику замечательными работами в театре и кинематографе», - говорится в телеграмме главы государства, передает ТАСС.