Активисты просят наказать матерившихся на митинге силовиков

Фонд «Общественный вердикт» обратился в столичную прокуратуру с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности сотрудников полиции и Росгвардии, использовавших нецензурную лексику во время работы на протестных акциях в центре Москвы.

«Обращение к исполняющему обязанности прокурора города отправила адвокат фонда Ирина Бирюкова. К заявлению приложены ссылки на три видеозаписи с прошедших акций, опубликованные в интернете. На них сотрудники правопорядка активно ругаются матом в адрес граждан, что представляет собой мелкое хулиганство», ­приводит «Интерфакс» слова сотрудника фонда.

Напомним, на согласованной протестной акции за выпуск независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 50 тысяч участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. После завершения акции в центре Москвы были задержаны 256 человек.