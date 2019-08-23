Актеру из «Льда» запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович больше не сможет попасть на Украину. Звезде «Балканского рубежа» и «Льда» запретили въезд в эту страну.
По словам 31-летнего актёра, его посчитали «угрозой национальной безопасности». В своём твиттере Бикович написал, что он не расстроился подобному решению киевских властей. Тем более, что он и не собирался туда, пишет «Газета.ру».
Ранее въезд на Украину запретили многим российским деятелям культуры.
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