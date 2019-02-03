Актер Владимир Зеленский поговорит с Владимиром Путиным

Кандидат в президенты Украины, юморист и актер Владимир Зеленский, во время встречи с послами иностранных государств заявил, что собирается провести переговоры с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Правда, такое возможно только в случае его победы на выборах Украины, которые запланированы на 31 марта.

Крайне удивленные послы спросили у актера — не боится ли он, что «администрацию президента после этого сожгут радикалы?».

По результатам последнего социологического опроса компании «Рейтинг», юморист Владимир Зеленский возглавил рейтинг кандидатов на пост президента Украины, за него готовы проголосовать 19% граждан Украины, сообщает «ФАН».