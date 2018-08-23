Актер Стивен Сигал стал предпринимателем в Электростали

Актер Стивен Сигал зарегистрировался в подмосковном городе Электросталь в качестве индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что ИП будет зарабатывать на спортивной деятельности, а также звукозаписи и издании музыкальных произведений.

Кроме того, Стивен Сигал рассмотрит предложения о выступлении на корпоративах.

Актер уже записал два альбома в стиле блюз и готовится выпустить третью пластинку.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему лично вручил президент РФ Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии.

Помимо этого, он имеет американское гражданство, сообщает «360».