Актер Стивен Сигал стал предпринимателем в Электростали
Актер Стивен Сигал зарегистрировался в подмосковном городе Электросталь в качестве индивидуального предпринимателя.
Отмечается, что ИП будет зарабатывать на спортивной деятельности, а также звукозаписи и издании музыкальных произведений.
Кроме того, Стивен Сигал рассмотрит предложения о выступлении на корпоративах.
Актер уже записал два альбома в стиле блюз и готовится выпустить третью пластинку.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему лично вручил президент РФ Владимир Путин. В том же году артист стал гражданином Сербии.
Помимо этого, он имеет американское гражданство, сообщает «360».
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