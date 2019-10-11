Актер казанского ТЮЗа умер на сцене в роли Верховенского

Актер Казанского театра юного зрителя Арсений Курченков скончался на сцене во время спектакля «Бал.Бесы».

«Он умер внезапно, на сцене во время спектакля "Бал.Бесы" по роману Достоевского. Арсений играл Степана Трофимовича Верховенского. Несмотря на трагедию, актеры смогли доиграть спектакль до конца», - сообщили РИА «Новости» в театре.

Что послужило причиной смерти пока неизвестно.

42-летний Арсений Курченков был ведущим артистом Казанского государственного театра юного зрителя, Заслуженным артистом Республики Татарстан, автором и исполнителем своих песен.