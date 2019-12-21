В Академии балета разразился скандал из-за насилия над детьми

В Вене уволили руководителя Академии балета после скандала с насилием над учениками. Там преподаватели били и унижали учеников.

Как пишет Kurier, в частности, учащихся якобы заставляли курить и голодать, чтобы они сохраняли стройность. Также одного из учителей обвинили в сексуальном насилии.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку случившегося.

Нового руководителя академии назначат в сентябре 2020 года.

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