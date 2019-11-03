Airbnb больше не будет сдавать дома для вечеринок

Airbnb больше не будет сдавать дома для вечеринок

Фото: Avia.tips

Сервис по аренде жилья Airbnb запретил краткосрочную аренду домов для проведения частных вечеринок после стрельбы в калифорнийском городе Оринда в Хэллоуин.

Помещение под вечеринку было арендовано через Airbnb. 31 октября на празднование собралось более 100 человек. Однако один из гостей открыл стрельбу, в результате которой погибли пять человек. Злоумышленник до сих пор не найден.

Как сообщил гендиректор компании Брайан Чески, сервис также «удвоит усилия по борьбе с неразрешёнными сборищами и оскорбительным поведением хозяев и гостей», передает TJ.

Для этого компания расширит программу ручной проверки бронирований, которые система отмечает как бронирования с высоким уровнем риска. Для работы с объявлениями о сдаче домов для вечеринок создадут группу быстрого реагирования.

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