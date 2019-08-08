Аграрии оспорили данные Росстата о росте цен на хлеб

Росстат сообщил о значительном росте цен на хлеб. Произведённые ведомством замеры с января по июль нынешнего года включительно показали, что за семь месяцев стоимость этой продукции возросла в среднем на 7,7% относительно того же периода в 2018 году. Повышение цен на хлеб в российских магазинах по итогам июля зафиксировал Росстат. При этом, в прошлом году хлеб подорожал относительно 2017 года на 2,3%. Таким образом, заключили в ведомстве, рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия значительно опередил уровень инфляции.

Приведённые Росстатом данные удивили исполнительного директора агропромышленного холдинга Goldman Group Дмитрия Гелемурзина. «В 2019 году урожайность достаточно высокая во всех регионах, которые традиционно занимаются развитием сельского хозяйства и выращиванием зерновых, — заметил эксперт в беседе с «Русской Планетой». — Лидером по урожаю зерна в России стала Ростовская область, собравшая на данный момент 11 миллионов 140 тысяч тонн качественного зерна. Это почти на 7% выше показателя прошлого года. Общероссийский урожай зерна прогнозируется на уровне 118 миллионов тонн, такие объемы закроют потребности сельхозпереработчиков».

С данными Росстата не согласилось также Министерство сельского хозяйства: по данным ведомства, их мониторинг роста цен не показал опасных ценовых колебаний для этого вида продукции — рост цен на хлеб не превышает невысокого уровня инфляции. А в ассоциации производителей муки "Русская мука" заявление Росстата о скачке цен на хлеб и вовсе назвали спекуляцией, охарактеризовав ситуацию с ценами на хлеб как стабильную.