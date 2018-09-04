Агитационный ролик ужасов набирает популярность в России

Агитационный хоррор-ролик «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы — 2!» появился на канале студии «Сбитый Лось».

За три дня его на YouTube посмотрело более 250 тысяч человек.

Авторы ролика пофантазировали о том, что может произойти, если не пойти на губернаторские выборы 9 сентября.

Главный герой отказывается вставать пораньше, чтобы успеть на избирательный участок. Проснувшись, мужчина попадает в антиутопическую Московскую область, где властвует некий губернатор Остапенко.

Главную роль сыграл актер Павел Деревянко, сообщает «360».