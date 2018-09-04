Агитационный ролик ужасов набирает популярность в России
Агитационный хоррор-ролик «Слава губернатору Остапенко, или Все на выборы — 2!» появился на канале студии «Сбитый Лось».
За три дня его на YouTube посмотрело более 250 тысяч человек.
Авторы ролика пофантазировали о том, что может произойти, если не пойти на губернаторские выборы 9 сентября.
Главный герой отказывается вставать пораньше, чтобы успеть на избирательный участок. Проснувшись, мужчина попадает в антиутопическую Московскую область, где властвует некий губернатор Остапенко.
Главную роль сыграл актер Павел Деревянко, сообщает «360».
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