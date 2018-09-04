Агентство «Натали Турс» закончило свою деятельность
Компания «Натали Турс» с 4 сентября остановит туроператорскую деятельность.
Причиной исключения из реестра в приказе Ростуризма названо «аннулирование всех заказов/туристских услуг».
После приостановки продаж компания оказала услуги по авиаперевозкам и оформлению виз на 700 миллионов рублей. Однако этой суммы хватило лишь на частичное покрытие полученных от клиентов авансов.
В июле «Натали Турс» аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых из-за финансовых проблем. От действий туроператора пострадало более 30 тысяч туристов, суммарный ущерб в июле оценивался в 1,2 миллиарда рублей.
Компания проработала на рынке России 26 лет, отмечает «360».
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