Агентство «Натали Турс» закончило свою деятельность

Компания «Натали Турс» с 4 сентября остановит туроператорскую деятельность.

Причиной исключения из реестра в приказе Ростуризма названо «аннулирование всех заказов/туристских услуг».

После приостановки продаж компания оказала услуги по авиаперевозкам и оформлению виз на 700 миллионов рублей. Однако этой суммы хватило лишь на частичное покрытие полученных от клиентов авансов.

В июле «Натали Турс» аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых из-за финансовых проблем. От действий туроператора пострадало более 30 тысяч туристов, суммарный ущерб в июле оценивался в 1,2 миллиарда рублей.

Компания проработала на рынке России 26 лет, отмечает «360».