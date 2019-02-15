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Афганцу через 30 лет дали звание Героя за захват «Стингера»

Афганцу через 30 лет дали звание Героя за захват «Стингера»

Участнику войны в Афганистане Владимиру Ковтуну, который сумел достать первый образец американского переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер» и документацию на него, присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Звание Героя России присвоено «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Ковтун стал первым советским военным, которому удалось захватить образец оружия, поставляемого Штатами моджахедам. Это произошло в январе 1987 года. Старший лейтенант Ковтун застрелил моджахеда, который нес оружие на спине. У убитого он обнаружил инструкцию к ПЗРК, передает РБК.

За захват оружия тогда всем бойцам обещали присвоить звания Героев Советсткого Союза. Но никто это звание в те времена так и не получил.

ПЗРК «Стингер» предназначался для поражения низколетящих воздушных и небронированных наземных целей. Их производство стартовало в США в 1978 году. Из-за появления этого оружия советским военным пришлось изменить тактику использования в Афганистане самолетов и вертолетов.

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Места: Россия
События: война
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