Аэропорты снимут запрет на провоз жидкостей
В аэропортах Великобритании хотят установить новые 3D-сканеры к 2022 году. Это даст возможность отказаться от запрета провоза жидкости в ёмкостях более 100 мл.
Новые сканеры дадут более четкое изображение. Его можно будет увеличивать и изучать под разными углами.
Это уменьшит время пребывания путешествующих в аэропорте, а также сделает поездки безопаснее и комфортнее, сообщает Лента.ру.
Новое оборудование уже установлено в лондонском Хитроу.
Сейчас пассажиры могут перевозить в ручной клади жидкость только в контейнерах объемом не более 100 мл. Их нужно упаковывать в один прозрачный пластиковый пакет 20 см x 20 см и показывать службе безопасности аэропорта.
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