Аэропорты снимут запрет на провоз жидкостей

В аэропортах Великобритании хотят установить новые 3D-сканеры к 2022 году. Это даст возможность отказаться от запрета провоза жидкости в ёмкостях более 100 мл.

Новые сканеры дадут более четкое изображение. Его можно будет увеличивать и изучать под разными углами.

Это уменьшит время пребывания путешествующих в аэропорте, а также сделает поездки безопаснее и комфортнее, сообщает Лента.ру.

Новое оборудование уже установлено в лондонском Хитроу.

Сейчас пассажиры могут перевозить в ручной клади жидкость только в контейнерах объемом не более 100 мл. Их нужно упаковывать в один прозрачный пластиковый пакет 20 см x 20 см и показывать службе безопасности аэропорта.