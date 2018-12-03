Аэропорты России станут взимать плату за регистрацию на рейс

Минтранс рассмотрит предложение о платной регистрации пассажиров и оформление багажа в аэропорту. С соответствующей инициативой выступил гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

Сейчас авиационные правила обязывают авиакомпании платить за регистрацию клиентов. Цена за регистрацию включена в стоимость билета. По словам Калмыкова, плата взимается даже при условии регистрации пассажира онлайн.

Он призывает дать возможность пассажирам решать, «за что платить и на чем экономить». Он отметил, что экономия при регистрации через интернет составит около 200 рублей на человека. Стоимость регистрации в самом аэропорту может доходить до 1 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Калмыков заверил, что 90% пассажиров станут регистрироваться онлайн, а авиакомпания, в случае получения разрешения Минтранса, вычтет сбор из цены билета.

«Победа» - первый в России лоукостер. Он выполняет рейсы по российским и зарубежным направлениям с 2014 года.