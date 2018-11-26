В аэропортах Москвы снизили цены на меню по команде ФАС

В аэропортах Москвы снизили цены на меню по команде ФАС

В популярных сетях питания, расположенных в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковском, снизили цены. Такие меры были предприняты по итогам проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По словам заместителя руководителя ведомства Дмитрия Стрельникова, после рейда ФАС возбуждены несколько административных дел по факту завышения цен на меню известными сетями общепита.

После недавно проведенного опроса среди потребителей выяснилось, что цены стали более доступными, их привели в соответствие со стоимостью меню в Москве, пишет ТАСС.

Ранее ФАС обвинила аэропорты в картельном сговоре, что стало причиной повышения цен на меню в ресторанах воздушных гаваней. После жалоб пассажиров выяснилось, что рестораторы завышали стоимость еды в два-три раза. Штраф ведомства может составлять от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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