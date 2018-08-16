В аэропорту Будапешта найден груз с радиоактивным иридием из России

Один из терминалов международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште закрыли на три часа из-аз перегрева контейнера с радиоактивным веществом иридий-192.

Выяснилось, что одна из венгерских компаний заказала это вещество в российском городе Димитровграде (Ульяновская область).

По предварительным данным, контейнер находился на борту самолета компании Turkish Airlines, который прибыл в Будапешт из Стамбула.

Иридий-192 – тяжелый металл, который используется в энергетике и автомобилестроении. Он может вызвать ожоги радиационную болезнь и привести к гибели, отмечает «ТВЦ» со ссылкой на РИА «Новости».

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