В аэропорту Будапешта найден груз с радиоактивным иридием из России
Один из терминалов международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште закрыли на три часа из-аз перегрева контейнера с радиоактивным веществом иридий-192.
Выяснилось, что одна из венгерских компаний заказала это вещество в российском городе Димитровграде (Ульяновская область).
По предварительным данным, контейнер находился на борту самолета компании Turkish Airlines, который прибыл в Будапешт из Стамбула.
Иридий-192 – тяжелый металл, который используется в энергетике и автомобилестроении. Он может вызвать ожоги радиационную болезнь и привести к гибели, отмечает «ТВЦ» со ссылкой на РИА «Новости».
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