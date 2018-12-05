Аэропортам России присвоили культурные имена

Стали известны итоги конкурса «Великие имена России», в ходе которого россияне могли проголосовать за новые названия для аэропортов. Шереметьево назовут в честь поэта Александра Пушкина, а Домодедово – ученого Михаила Ломоносова.

Всего были выбраны названия для 37 аэропортов, еще в пяти городах (Архангельске, Петербурге, Москве (Внуково) и Пензе) пройдет второй тур выборов.

Аэропорт в Калининграде получит имя императрицы Елизаветы Петровны, в Калуге – ученого Константина Циолковского, в Красноярске – певца Дмитрия Хворостовского, в Магадане – исполнителя Владимира Высоцкого, пишет РБК.

Напомним, 28 ноября был опубликован указ президента Владимир Путина, который предусматривает присвоение имен великих деятелей аэропортам, морским и речным портам, железнодорожным станциям. Решение о присвоении имен примет правительство, а утвердит глава государства.

Ранее владелец частного аэропорта в Омске решил присвоить воздушной гавани имя земляка, музыканта Егора Летова.