Аэропорт «Шереметьево» оставил пассажиров без багажа

Управление Госавианадзора направило запрос в аэропорт «Шереметьево» для получения информации, связанной со сбоем доставки багажа, сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

«Из-за ситуации, сложившейся в связи с большим потоком пассажиров в период отпусков, произошел сбой доставки багажа», - говорится в сообщении ведомства.

Ространснадзор совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой готовы к проведению проверочных мероприятий в аэропорту «Шереметьево» на предмет нарушения воздушного законодательства, сообщает Nation news.