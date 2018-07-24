Аэропорт «Шереметьево» оставил пассажиров без багажа
Управление Госавианадзора направило запрос в аэропорт «Шереметьево» для получения информации, связанной со сбоем доставки багажа, сообщили в пресс-службе Ространснадзора.
«Из-за ситуации, сложившейся в связи с большим потоком пассажиров в период отпусков, произошел сбой доставки багажа», - говорится в сообщении ведомства.
Ространснадзор совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой готовы к проведению проверочных мероприятий в аэропорту «Шереметьево» на предмет нарушения воздушного законодательства, сообщает Nation news.
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