Аэропорт «Шереметьево» отчитался о росте пассажиропотока на 13,5%

Аэропорт «Шереметьево» с января по сентябрь 2018 года увеличил пассажиропоток на 13,5%. За девять месяцев услугами воздушной гавани воспользовались 34,342 млн человек.

За прошедший период было выполнено 261,884 тысячи взлетно-посадочных операций – это на 15% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Пассажиропоток на международных линиях вырос на 11,6% и достиг 18,785 млн человек. Внутренние перевозки выросли на 15,9% и составили 15,557 млн человек.

Только за сентябрь количество обслуженных пассажиров выросло на 15,6%, чем за тот же период прошлого года. Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Анталия, Париж, Пекин, Тель-Авив и Прага. В России чаще всего совершаются рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Рост показателей связывают с проведением в России чемпионата мира по футболу-2018.