Аэропорт в Москве купил танк для непредвиденных ситуаций

Аэропорт в Москве купил танк для непредвиденных ситуаций

Московский аэропорт «Домодедово» приобрел специальный танк для перемещения самолетов в случае аварий. Воздушная гавань стала первой в России, которая купила для эксплуатации бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).

Как пояснили в корпорации «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех»), с машины сняты пулемет и прочее военное оборудование. По решению Минтранса, такие машины поступят во все аэропорты России.

Индустриальный директор госкорпорации Сергей Абрамов отметил, что у военных разработок большой потенциал для гражданского применения. БРЭМ-1, заверил он, обладает необходимыми возможностями для эвакуации и буксировки самолетов.

БРЭМ создавался на шасси танка Т-72, его приняли на вооружение в 1975 году. Боевая машина предназначалась для эвакуации подбитой бронетехники. Экипаж тягача состоит из двух специалистов службы Домодедово, они уже прошли необходимую подготовку, уточняет ТАСС.

Ранее Минтранс обязал аэропорты с пассажиропотоком более 500 тыс. человек в год приобрести оборудование для эвакуации самолетов. Под требования ведомства попадают 38 российских аэропортов.

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