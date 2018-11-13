«Аэрофлот» потеряет 55 млрд рублей из-за роста цен на авиатопливо

«Аэрофлот» спрогнозировал потери в размере 55 млрд рублей в результате подорожания топлива и девальвации рубля. Об этом сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев.

По его словам, рост цен на топливо составил 35% по сравнению с 2017 годом. Из-за этого авиакомпания лишилась 32,8 млрд рублей.

Кроме того, 50% платежей в «Аэрофлоте» осуществляются с использованием иностранной валюты. Вследствие девальвации компания потеряла 22 млрд рублей, пишет РБК.

«Таким образом, у нас почти 55 млрд руб. выпадающих доходов», — заключил Савельев.

В сентябре председатель совета директоров «Аэрофлота» Михаил Полубояринов отмечал, что прибыль по итогам 2018 года может быть существенно ниже по сравнению с утвержденными показателями в результате роста цен на керосин. Чтобы компенсировать убытки, авиакомпания приняла решение о разработке новых доходных маршрутов.

В августе Минтранс предложил компенсировать убытки из-за роста цен на керосин. Глава ведомства Евгений Дитрих сообщал, что совокупный рост цен на авиакеросин может составить 30%.