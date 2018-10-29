«Аэрофлот» построит региональные хабы для полетов в обход Москвы

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует построить региональные хабы в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске для полетов в обход столицы. Об этом глава компании Виталий Савельев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Савельев сообщил, что компания планирует постепенно «перемещаться» из Москвы, так как не сможет развиваться, имея лишь один опорный аэропорт «Шереметьево».

«Мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», - сказал он.

В настоящее время «Аэрофлот» ведет переговоры с аэропортами данных городов. Вместе с тем компания намерена продолжать развивать аэропорты Дальнего Востока.

О планах компании создать региональные хабы Савельев сообщал в июне на собрании акционеров, передает РБК. Тогда он не уточнял, какие города рассматриваются для этих целей.

«Аэрофлот» является крупнейшим российским перевозчиком. Она включает одноименную авиакомпанию, а также «Россию», лоукостер «Победу» и дальневосточную «Аврору».