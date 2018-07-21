«Аэрофлот» объявил о проблеме с отправкой багажа из «Шереметьево»

«Аэрофлот» заявил о проблемах с отправкой багажа пассажиров из аэропорта «Шереметьево».

Проблемы вызваны сбоем в работе системы транспортировки багажа пассажиров, вылетевших из аэропорта трансфером, передает «Интерфакс».

Авиакомпания пообещала, что недоставленный вовремя багаж будет отправлен ближайшими рейсами.

Ранее в иркутском аэропорту произошел сбой в сортировке багажа. Более сотни пассажиров авиакомпании не смогли получить вещи после прилета из «Шереметьево».