«Аэроэкспресс» установил единую цену билетов в кассе и онлайн

С 16 октября компания «Аэроэкспресс» установит одинаковую стоимость проезда на экспрессе в обе стороны вне зависимости от способа покупки билета. Нововведение касается тарифа «туда-обратно».

Цена билета «туда-обратно» составит 850 рублей. Прежде, приобретая билет в кассе или через билетопечатающие автоматы, гражданин платил 1000 рублей, при этом на сайте цена проездного составляла 840 рублей.

Билет действителен в течение 30 дней. Он предполагает проезд в вагоне стандартного класса любым маршрутом компании, уточняет РБК.

Гендиректор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева отметила, что цена проезда на экспрессе гораздо ниже, чем на такси. По ее оценке, услуги такси обойдутся в 650-2 тыс. рублей в одном направлении.