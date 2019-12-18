Адвокаты потеряли экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина

Адвокаты и родственники бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина, который получил 13 лет тюрьмы, но был оставлен в СИЗО Южно-Сахалинска из-за расследования второго уголовного дела, месяц ничего не знают о его местонахождении.

Как сообщил правозащитник Хорошавина Евгений Балабас, его клиента время от времени этапировали в СИЗО Хабаровска и возвращали обратно в Южно-Сахалинск.

«18 ноября Александра Вадимовича вывезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении», - отметил Балабас. По его словам, с тех пор адвокаты и родственники ничего не могут узнать о судьбе бывшего губернатора.

При этом УФСИН официальный запрос защитников экс-губернатора проигнорировал. Сейчас в адрес управления адвокатами готовится еще один запрос, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, автомобиль Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, был продан на аукционе за 6,7 миллиона рублей.

Дорогой автомобиль, на котором ездил осужденный за коррупцию Хорошавин, удалось продать лишь со второй попытки, так как ходе предыдущего аукциона на лот так и не нашлось покупателя.

В прошлый раз начальная стоимость автомобиля составляла 6,495 миллиона рублей. В ходе второго аукциона цена лота была снижена на 60 процентов – до 2,598 миллиона рублей. Итоговая сумма сделки достигла 6,7548 миллиона рублей.

Средства от продажи конфискованного автомобиля будут перечислены в федеральный бюджет.

Александр Хорошавин приговорен к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей, сообщает «Экономика сегодня».

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