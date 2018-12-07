Адвокатам сократят требуемый для работы судьёй стаж

До конца года в Госдуму планируется внести законопроект, согласно которому стаж работы в качестве адвоката, требуемый для назначения судьями, сократят вдвое. Сейчас он составляет пять лет.

О подготовке законопроекта сообщил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Разрабатываемый документ призван внести изменения в требования к кандидатам для назначения на должность судей.

Предлагается сократить срок с 5 до 2,5 лет, уточняет RT. По словам Емельянова, это делается, чтобы способствовать трудоустройству в судебный корпус бывших адвокатов.

Сейчас судьей может стать гражданин РФ, имеющий высшее образование по направлению «Юриспруденция». Кандидатам нельзя иметь уголовной судимости и гражданства другого государства.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что современный судья должен быть примером порядочности и неукоснительно соблюдать закон, уважительно относиться к участникам судопроизводства.