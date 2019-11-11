Застрелен адвокат по делу экс-депутата Госдумы Вороненкова

На Украине в лесу застрелили адвоката Святослава Пархоменко. Он защищал Александра Лося - одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Убийство произошло во время конфликта между егерями и охотниками. В результате 41-летний киевлянин получил смертельную травму, «Коммерсантъ».

Пархоменко являлся адвокатом Александра Лося, которого считают организатором убийства Вороненкова. В октябре в перестрелке в Харькове скончался свидетель по делу Владимир Борох.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года в Киеве. В 2016 году он вместе с супругой Марией Максаковой уехал на Украину и получил гражданство страны. В России против него возбудили уголовное дело о рейдерском захвате здания в Москве.

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