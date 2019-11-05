Данные клиентов «Альфа-банка» слили в Сеть для продажи

Данные клиентов «Альфа-банка» слили в Сеть для продажи

Фото: Flickr

В конце октября на специализированном форуме выставили на продажу данные карт клиентов «Альфа-банка». В договорах указаны ФИО, номер сотового, адрес и другие данные.

Речь идет как о держателях карт, так и о клиентах «АльфаСтрахование». В бесплатном пробнике содержалось 13 договоров клиентов банка и 10 – участников страховых программ.

Продавец утверждает, что все договоры свежие и оформлены в октябре. В его базе 3,5 тыс. клиентов банка.

РБК проверил, насколько это соответствует действительности. При попытке перевести деньги через мобильное приложение в 11 случаях из 13 имена и отчества, а также первые буквы фамилий совпали. Данные клиентов по договорам «АльфаСтрахование» в результате проверки не подтвердились.

В банке подтвердили утечку, но отметили, что она касается небольшого числа клиентов. Она не подвергает опасности средства на картах, подчеркнул представитель кредитной организации.

Ранее стало известно об утечке в «Сбербанке». Продавец базы утверждал, что имеет базу о 60 тыс. держателей карт. Позже сообщалось об утечке еще 11,5 тыс. данных.

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