Acronis займется киберзащитой английского «Ливерпуля»

Российская компания Acronis, которая занимается киберзащитой, будет сотрудничать с английским футбольным клубом «Ливерпуль». Компания станет технологическим партнером клуба и предоставит ему доступ к «решениям облачного хранения, резервного копирования и защиты данных, приложений и систем».

Как уточнили в пресс-службе разработчика, Acronis будет сотрудничать с ФК по нескольким направлениям защиты данных, связанным с их сохранностью, доступностью, конфиденциальностью, подлинностью и безопасностью.

По мнению руководства Acronis, такое сотрудничество позволит сотрудникам «Ливерпуля» эффективней справляться с рабочими нагрузками, передают «Ведомости».

Acronis занимается разработкой системных решений для корпоративных и домашних пользователей по работе с жёсткими дисками, резервным копированием данных, управлению загрузкой операционных систем, редактированию дисков, уничтожению данных и прочих системных средств.

Согласно открытым данным, в штате компании работают около 1400 сотрудников в 18 странах. Финансовые показатели Acronis не раскрывает.

Резидент Физтехпарка Acronis стал партнером английского «Арсенала».

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