Абызову грозит ещё один срок за незаконную деятельность

Экс-министра Открытого правительства Михаила Абзызова обвиняют в незаконной предпринимательской деятельности. На него завели новое уголовное дело.

Как рассказал адвокат Сергей Дрозд, новое дело заведено в связи с тем, что бывший чиновник подозревается в коммерческой деятельности в бытность министром.

У Абызова уже арестовали активы на общую сумму в 27 млрд. рублей, сообщают РИА Новости.

Ранее чиновника обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По мнению следствия, он похитил почти 4 млрд. рублей, а потом вывел их зарубеж.

За это ему грозит 20 лет тюрьмы. Однако в связи с новыми обстоятельствами срок может быть увеличен. Сейчас Абызов находится в СИЗО. Все обвинения он отрицает.