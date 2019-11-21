Абызов причастен к выводу $800 млн

У бывшего министр по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова нашли подозрительные транзакции.

Теперь находящегося в СИЗО Абызова подозревают ещё и в причастности к выводу более $800 млн на офшорные счета через шведский Swedbank.

Расследование раскрыло странные транзакции на более, чем 70 счетов, которыми владел бывший глава ведомства.

Все эти действия были проведены в период до 2017 года на сумму - $850 млн, сообщают «Известия».

Чиновник также проходит в качестве фигуранта по делу о хищении порядка 4 миллиардов рублей у «Сибирской энергетической компании» и «Региональных электрических сетей».

По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

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