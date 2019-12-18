93-летнего ветерана ВОВ попросили еще подождать жилье

В Курганской области ветерану Великой Отечественной отказали в новом жилье и попросили подождать еще.

Армии Петр Жуков отдал почти два десятка лет, однако собственного жилья, положенного по закону, как не было так и нет.

В настоящее время пенсионер вынужден жить у сына в аварийном доме: на стенах — трещины и плесень, а в комнатах — холодно.

Чиновники сначала заявили, что жилье ветерану не положено, а потом предложили подождать. В скором времени мужчине исполнится 93 года, сообщает «Пятый канал».

Как сообщалось ранее, небольшая очередь ожидающих жилья ветеранов Великой Отечественной войны в России пока сохраняется.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, кабмин и региональные власти следят за ситуацией. По ее словам, с 2008 года жильем обеспечили более 308 тыс. ветеранов. В уходящем году 2 тыс. 273 ветерана войны и членов их семей улучшили свои жилищные условия.

По словам Голиковой, ветераны переезжают в РФ из других государств, получают российское гражданство и встают на очередь на получение жилья.

Вице-премьер отметила, что правительство и регионы мониторят ситуацию, сообщает РИА «Новости».

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