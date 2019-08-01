80-летняя старушка забрала из детсада чужого ребёнка

80-летняя старушка забрала из детсада чужого ребёнка

Следователи Астрахани организовали проверку после того, как 80-летняя пенсионерка нечаянно забрала из детского сада чужого ребёнка. По предварительной версии, злого умысла в действиях женщины не было.

Накануне в правоохранительные органы обратилась мама ребёнка, которая приехала в частный детский сад забрать ребёнка и там ей сказали, что мальчика ещё днём забрала его «прабабушка».

«Поскольку в данный момент прабабушка малыша однозначно не находилась в Астрахани и не могла забрать ребенка, мама обратилась с заявлением в правоохранительные органы», — говорится в сообщении местного следкома.

Оперативники достаточно быстро смогли найти пожилую женщину с мальчиком — установить их местонахождение удалось благодаря камерам наблюдения.

«По словам 80-летней женщины, она думала, что забрала из садика своего правнука. Её родственники в свою очередь пояснили, что она состоит на учете у врача в связи с возрастными изменениями психики», — сообщил представитель следствия. Кроме того, у женщины своего правнука нет.

Несмотря на благополучное завершение истории, следователи продолжили процессуальную проверку по факту похищения ребенка из детского дошкольного учреждения.

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