76-летней матери Анастасии Заворотнюк грозит арест

Матери актрисы Анастасии Заворотнюк грозит арест до 15 суток. 76-летняя Валентина Заворотнюк должна более 25 тыс. рублей за нарушение ПДД.

Женщине принадлежит машина Porsche Panamera. По данным «ПолитЭксперта», за автомобилем числятся 332 нарушения.

Дорогая иномарка неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов: нарушала скоростной режим и была припаркована в неположенных местах.

Административная ответственность за неуплату штрафа предусматривает до 15 суток ареста. Машиной пользуются сама Анастасия и ее супруг, но зарегистрирован автомобиль на мать.

Ранее родственники Заворотнюк прервали молчание и подтвердили болезнь актрисы. Точный диагноз они не сообщили.

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