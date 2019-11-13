76-летней матери Анастасии Заворотнюк грозит арест
Матери актрисы Анастасии Заворотнюк грозит арест до 15 суток. 76-летняя Валентина Заворотнюк должна более 25 тыс. рублей за нарушение ПДД.
Женщине принадлежит машина Porsche Panamera. По данным «ПолитЭксперта», за автомобилем числятся 332 нарушения.
Дорогая иномарка неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов: нарушала скоростной режим и была припаркована в неположенных местах.
Административная ответственность за неуплату штрафа предусматривает до 15 суток ареста. Машиной пользуются сама Анастасия и ее супруг, но зарегистрирован автомобиль на мать.
Ранее родственники Заворотнюк прервали молчание и подтвердили болезнь актрисы. Точный диагноз они не сообщили.
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