3D-кот будет водить экскурсии по московскому Музею космонавтики
Виртуальный 3D-кот Васька будет проводить экскурсии по Музею космонавтики в Москве.
В музее появился виртуальный гид экспозиции в мобильном приложении «Васька и звездочка». Электронный экскурсовод создан для детей и школьников. Он поможет узнать больше о космосе и самых интересных экспонатах музея. 3D-кот знает, из чего состоят метеориты, владеет космическими терминами не только на русском, но и английском языках.
Приложение доступно для смартфонов на платформе Android в Google Play. Программа работает только на территории музея, сообщают «Известия».
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