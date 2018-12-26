С 2050 года у россиян начнется новая жизнь без табака и сигарет

Минздрав разработал новую концепцию государственной политики противодействия потреблению табака с 2019 по 2030 годы. Согласно документу, с 2050 года продажи сигарет прекратятся вообще.

Целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем и полный вывод сигарет из оборота. В 2016 году в России было 30,9% курящих – это более 40 млн человек. К 2050 году людей с дурной привычкой останется только 5%, рассчитывает Минздрав. До 2025 года число курящих ведомство планирует сократить до 25%, пишет РБК.

Минздрав объясняет, что сейчас табачные компании приносят бюджету недостаточно средств, гораздо больший вред табак наносит здоровью. После принятия концепции государству не придется платить за лечение заболеваний, вызванных курением. Без сигарет у россиян вырастут работоспособность и продолжительность жизни.

Минздрав не в первый раз пытается разработать концепцию по сокращению табакокурения. Ранее ведомство представило концепцию с 2017 по 2022 годы. В ней содержались такие жесткие требования, как запрет курения у входа в торговые центры, в личном транспорте с детьми. Предлагалось ввести удлиненный рабочий день для курящих сотрудников. Эту концепцию раскритиковали несколько ведомств, в итоге она не была принята.