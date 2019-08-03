К 2027 году будет закончен Гигантский телескоп
Команда ученых из девяти стран планирует закончить строительство Гигантского Магелланова телескопа (GMT) в Чили в 2027 году.
В качестве собирающего свет элемента исследователи будут использовать семь первичных зеркал диаметром 8 метров и весом 20 тонн. Сейчас, по информации Хайтек, инженеры устанавливают второй из семи сегментов первичного зеркала. Создатели уверяют, что новый телескоп сможет обеспечить в десять раз более четкое изображение, чем «Хаббл».
Космический телескоп Хаббл (названный в честь Эдвина Хаббла) — автономная обсерватория, вращающаяся на околоземной орбите, совместный проект NASA и Европейского космического агентства.
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