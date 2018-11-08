В 2021 году AeroMobil выпустит первый летающий автомобиль

Компания AeroMobil в 2021 году выпустит первый летающий автомобиль. Стоимость транспортного средства может составить 1,5 млн евро без учета налогов.

Об этом сообщил главный операционный директор компании AeroMobil Ладислав Батик в рамках первого импортного ЭКСПО в Шанхае. До 2021 года компания будет принимать предварительные заказы на выпуск аэромобилей.

Данную модель готовы производить в ограниченном количестве – всего планируется выпустить лишь 500 машин. Их позиционируют как автомобили класса люкс, стоимость летающих авто составит 1,2-1,5 млн евро.

Машина сможет пролететь без подзарядки около 750 километров в течение трех часов. Она рассчитана на двух человек. Для управления аэромобилем потребуются водительские права и лицензия пилота.

Транспортное средство может летать на высоте до 3 тысяч метров. Для переключения из режима самолета в режим автомобиля потребуется нажать одну кнопку. Затем крылья сложатся, и автомобиль будет 2,2 метра в ширину, уточняет Агентство экономической информации «Прайм».

Чтобы взлететь, придется добраться до определенного места, например, аэродрома. Автомобиль не предусматривает взлет с шоссе.