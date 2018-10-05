К 2019 году в Афинах построят первые небоскребы

Весной 2019 года в Афинах завершится строительство первых в стране небоскребов. Прежде в стране существовал запрет на строительство высоких зданий по причине повышенной сейсмической опасности.

О строительстве небоскребов рассказал директор греческой компании Grekodom Development Константинос Петридис. Комплекс будет состоять из четырех зданий высотой 200 и 120 метров.

Проект реализуют арабские и китайские инвесторы. Здания возведут на месте старого аэропорта Элиникон неподалеку от морского побережья, сообщает «Интерфакс-недвижимость».

«В состав проекта войдут офисы, аквариум, крупнейшее казино в южной Европе и единственное в центре Афин», - пояснил Петридис.

Элиникон являлся главной воздушной гаванью Афин до 2001 года. После закрытия здесь был построен олимпийский комплекс для Игр 2004 года. В 2011 году на месте аэропорта возвели музей, в котором хранятся три самолета авиакомпании Оlympic Airlines, оставшиеся с момента закрытия.